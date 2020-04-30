Avustralya'da 300 Türk dönüş için uçak bekliyor

30 Nisan 2020

Mehmet KARA

Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde, yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirme çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Türk Hava Yolları (THY) önemli bir rol üstleniyor. Pek çok ülkeden getirilen vatandaşlar arasında üniversite öğrencileri önemli bir yer tutuyor. Ancak istedikleri halde henüz ülkeye dönemeyen onlarca yurttaşın kulağı da Ankara'dan gelecek haberlerde. Bunlar arasında Avustralya'da okuyan Türk öğrenciler önemli bir yer tutuyor.

Avustralya'daki Türk vatandaşlarının bugüne kadar ülkeye getirilemeyişinin en önemli nedeni, mesafenin uzaklığı kadar THY'nin bu ülkeye doğrudan uçuşları bulunmayışı ve önceliğin, salgının hızlı yayıldığı ülkelere öncelik verilmesi... Dışişleri Bakanlığı ile THY Avustralya'daki vatandaşları getirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte, pek çoğu üniversite eğitimini çalışarak sürdürdüğü için zor durumda kalan Türk öğrencilere, bu ülkede yerleşik Türkler sahip çıktı. Koordinatörlüğünü gazeteci Barış Atayman'ın yürüttüğü Australian Turkish Professionals Society, yardım kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destek vermeye başladı. Dernek yardım faaliyetlerini, Avustralya'daki Türkiye büyükelçiliği ve konsolosluklarıyla eşgüdüm halinde yürütüyor. Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Avustralya'dan ülkeye dönmek isteyen vatandaşlarla ilgili DÜNYA'nın sorularını cevapladı.

Avustralya'da kaç Türk yaşıyor?

Türkiye ile Avustralya arasında 1967 yılında imzalanan İş Gücü Anlaşması kapsamında 1968 yılından itibaren kafileler halinde veya münferit olarak Avustralya'ya göç eden, günümüzde Avustralya toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunan ve artık dördüncü nesline ulaşan Avustralya Türklerinin sayısı yaklaşık 120 bin kişi. Bunların neredeyse tamamı Avustralya vatandaşı ya da daimi ikamet tezkeresi sahibi. Burada ayrıca geçici vizelerle bulunan, çoğu öğrenci vatandaşlarımız da var.

Öğrenci sayısı belli mi?

Avustralya'da Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla toplam 21 öğrencimiz okuyor. Bu öğrencilerin 17'si yüksek lisans, dördü doktora eğitimi görüyor. Dil okullarında veya yüksek öğretim kuruluşlarında öğrenim görmek üzere kendi imkanlarıyla gelmiş öğrencilerimizin sayısı da 1.500'e yakın.

COVID-19 sürecinde Avustralya'daki öğrenciler ne yaptı?

Salgınla mücadele bağlamında Avustralya'da da tüm eğitim kuruluşları ya uzaktan eğitim sistemine geçti ya da faaliyetlerine ara verdi. İşletmelerin çoğu kapandı. Bu önlemler üzerine, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızca çeşitli kanallarla burada yaşayan vatandaşlarımıza ticari uçuşların her an durdurulabileceği bildirildi. Fırsatları varsa Türkiye'ye dönmelerinin yararlı olabileceği hatırlatıldı. Azımsanmayacak sayıda Türk öğrenci ticari uçuşlar sonlandırılmadan önce yurda dönebildi.

Buradaki vatandaşların ne tür ihtiyaçları var?

Vize süreleri dolan ya da dolmak üzere olan vatandaşlarımızın uçuşların durması nedeniyle ülkede kalmaya devam ettiklerini vurgulayarak Avustralya makamlarından gerekli kolaylığın gösterilmesini istedik. Avustralya makamları da bu durumdaki tüm yabancılara vizelerini uzatabilmeleri için gerekli yönlendirmede bulundu.

Önlemlerin maddi açıdan zora soktuğu vatandaşlar oldu mu?

Çoğu işletmenin kapanmasıyla çoğunluğu öğrenci bazı vatandaşlarımız yarı-zamanlı işlerini yitirdi, hatta bir kısmı bu nedenle kaldıkları evlerin kiralarını ödeyemedi. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini teminen Avustralya Türk toplumunun hayırsever üyelerini harekete geçirdik. Bazı dernekler ve hayırsever işadamlarımız bu durumdaki vatandaşlarımıza bilaücret kalacak yer sağladılar, bazı gıda firmalarımız alışveriş çekleri sundular. Bazı firmalarımız iş olanakları sundular. Yine bazı hayırseverlerimiz gıda paketleri dağıttılar. Gurur duyduğumuz bir dizi örnek dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine tanık olduk.

Türkiye'ye dönme talebiyle size başvuran öğrenci sayısı nedir?

Avustralya'da geçici vizelerle bulunan ve çoğunluğunu öğrencilerin teşkil ettiği vatandaşlarımızdan Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanması amacıyla şu ana kadar 298 kişi başvurdu. Bunların 167'si öğrenci. Ülkeye dönüşler konusunda COVID-19 vakalarının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiği ve THY'nin doğrudan seferlerinin bulunduğu ülkelere öncelik verildi. Vakaların dünya ortalamasının çok altında seyrettiği Avustralya, THY'nin doğrudan uçtuğu güzergahlar arasında değil.

Peki isteyenler ne zaman dönebilir?

Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ilgili makamlarımıza arz edildi. Tahliye seferi gerçekleştirilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor. Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımızın irtibat bilgilerine sahibiz. Tahliye seferi konusunda belli bir aşamaya gelindiğinde gerekli duyurular hem doğrudan vatandaşlarımıza, hem de sosyal medyadan yapılacak, gerekli yönlendirmelerde bulunulacak. Hedefimiz bu vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını ülkemizde geçirmelerinin sağlanması.

ATPS ZORDAKİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA



Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Avustralya'da yerleşik Türklerin, geçici olarak bu ülkede bulunan Türkiye vatandaşlarına yönelik desteklerini şöyle anlattı: "Australian Turkish Professionals Society (ATPS) tarafından başta öğrenci kardeşlerimiz olmak üzere mevcut durumdan ötürü mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen yardım faaliyetleri Avustralya Türk toplumunun ne kadar hızlı şekilde seferber olarak etkili bir dayanışma kampanyası düzenleyebildiğini gözler önüne serdi. Biz tüm hayırsever dernek, işadamları ve vatandaşlarımıza bu konuda Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızla eşgüdüm içinde hareket etmeye devam etmelerini tavsiye ediyor, bu vesileyle hepsine şükranlarımızı sunuyoruz."