Avustralya'dan vatandaşlarına acil çağrı: Lübnan'ı derhal terk edin!

Söz konusu gerilimin tırmanması halinde Beyrut Havalimanı'nın 'tamamen kapanabileceğini' belirten Wong, havalimanı kapanırsa Avustralya hükümetinin Lübnan'daki vatandaşlarının tahliyesine 'yardımcı olamayabileceğini' söyledi.

Wong, "Endişelerinizi paylaşıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla gerginliğin tırmanmaması için çalışıyoruz ancak bölgedeki Avustralyalılar için bekleyip ne olacağını görmenin zamanı değil. Şu an, ülkeyi terk etme zamanı" ifadelerini kullandı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, daha sonra da Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.