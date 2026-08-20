AY TUTULMASI TARİHİ VE SAATİ... Kanlı ay tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya yine bir gök yüzü şölenine şahitlik edecek. Yakın zamanda Kanlı ay tutulması gerçekleşecek. Doğa olaylarına ilgi duyanlar net tarihi öğrenmek istiyor. Bu sebeple gittikçe artan soru "Kanlı ay tutulması ne zaman" oluyor.

Kanlı ay tutulması ne zaman?

Kanlı Ay tutulması 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Batı Asya’nın büyük bölümünden rahatlıkla izlenebilecek. Tutulma Türkiye'den de izlenebilecek.

04.23: Yarı gölgeli evre başlayacak.

05.33: Parçalı (kızıl evrenin belirginleştiği) tutulma başlayacak.

06.26: Türkiye’den gözlemlenebilecek en tepe noktaya ulaşacak.