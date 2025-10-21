Ayakkabı, oyuncak ve çantalarda tehlike: İthalata sınırlama geldi

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zararlı kimyasallar tespit edilen bazı ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta veya hızlı kargo yoluyla ülkeye girişini kısıtladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından e-ticaret platformlarında satılan çeşitli ürün gruplarına yönelik yapılan denetimler sonucunda, incelenen 182 ürünün 148’inin mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Böylece uygunsuz ürün oranı yüzde 81’e ulaştı.

Yapılan laboratuvar analizlerinde, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde ftalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs (polisiklik aromatik hidrokarbonlar) gibi toksik maddeler tespit edildi.

Açıklamada, “İnsan ve kamu sağlığının korunması ile tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının sağlanması amacıyla, yüksek risk taşıdığı belirlenen ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ‘basitleştirilmiş gümrük beyannamesi’ kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır” denildi.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemenin özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde halk sağlığını tehdit eden ürünlerin kontrolsüz biçimde ülkeye girişini engellemeyi amaçladığını vurguladı.