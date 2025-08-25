Ayakkabınızı kapı önünde unutmayın! Başınıza dert açabilir

Apartmanlarda daire önüne konan ayakkabılar başınızı derde sokabilir. Komşular arasında gerginliğe neden olan bu konu mahkemeye kadar taşınabiliyor.

Ortak alanların kullanımında dikkatli olunmalı

NTV'de yer alan habere göre, kapının önüne ayakkabı koyan komşular uyarılara rağmen kaldırmaması durumunda şikayetçi olan kişinin dava açma hakkı bulunuyor.

Söz konusu dosyalar önce arabulucuya gidiyor. İki taraf arasında anlaşma sağlanamaması durumunda devreye mahkeme giriyor.

Konunun uzmanları, ortak alanların kullanımı arasında dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Mahkeme keşif yapabiliyor

Avukat Şeref Kısacık konuyla ilgili, "Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Kısacık ayrıca, herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü ileri sürerek dava açabileceğini ekledi:

"Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını artık bundan sonra ayakkabı koyulmamasını yönünde karar verecek."