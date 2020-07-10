Ayasofya ile ilgili dünyadan ilk tepkiler

10 Temmuz 2020

Danıştay'ın Ayasofya kararına ilişkin ABD, Rusya ve Yunanistan'dan tepkiler geldi.

ABD'den yapılan açıklamada, "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi hayal kırıklığı yarattı. Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi, Türkiye'de Danıştay’ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi yönündeki kararı iptal etmiş olmasını üzüntüyle karşıladıkları açıklamasını yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.

Legoyda, "Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill’in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalar ile anlaşmazlıklara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise kararın 'tüm uygar dünyaya karşı açık bir provokasyon' olduğu savunuldu

Açıklamada, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı tüm uygar dünyaya karşı açık bir provokasyondur. Türkiye'nin içişlerine karışma niyetinde değiliz ancak Ayasofya tüm insanlığı ortak anıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Dünya basınından ilk tepkiler

Danıştay'ın Ayasofya kararını dünya basını "son dakika" olarak duyurdu.

AP'nin haberinde Ayasofya'nın cami olması kararının Yunanistan'la soruna yol açabileceği ifadesi yer aldı.

Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi haberde, "Türk mahkemesi, 6'ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı" ifadesini kullandı.

New York Times (NYT) gazetesi de "mimari bir mücevher" olarak tanımladığı Ayasofya'nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı.

France 24 ,'harikalar harikası' olarak tanımladığı Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı dedi.

Al Jazeera News, haberi Ayasofya'nın yeniden camiye dönüşmesinin yolu açıldı başlığıyla duyurdu.

NBC News'te İstanbul'un dünyaca ünlü ikonik Ayasofya'sı camiye dönüşüyor ifadelerine yer verildi.

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