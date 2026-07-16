Google Haberler

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.

Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Orta Doğu gerilimi piyasaları vurdu: Dolar ve euro yeniden yükselişe geçtiOrta Doğu gerilimi piyasaları vurdu: Dolar ve euro yeniden yükselişe geçtiDolar
NATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdıNATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdıGündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar