Ayasofya'nın kapısını kırmaktan yargılanan zanlıya hapis
İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı bölümünde kapıyı kırmakla suçlanan zanlı hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezası aldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı bölümüne girerek kapıyı kırmakla suçlanan Atıf K.'nın yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nın avukatı hazır bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanık hakkındaki ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.