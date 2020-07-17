Ayasofya’nın müze fonksiyonu değiştirildi

17 Temmuz 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, pandemi koşulları sebebiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplandı. Temmuz ayı dördüncü oturumunu gerçekleştiren İBB Meclisi, gündeme dair önemli maddeleri görüştü. Görüşmede, Ayasofya’nın müze fonksiyonu değiştirilerek, planlara “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak işlendi. Karar, İBB Meclisi’nden ‘oybirliği’ ile geçti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “13 Temmuz Pazartesi günü Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini AK Parti ve MHP Grubu teklif etmişti. İlgili komisyona havale edilen teklif, bugün de İBB Meclis gündemine geldi. Teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda 1/5 bin ölçekli Fatih (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”ndaki “Ayasofya Cami-Müze” fonksiyonunun iptal edilerek “İbadet alanı (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi)” fonksiyonu verilmesi uygun bulundu. 1/1000 ölçekli plandaki “Ayasofya Camii-Müze” fonksiyonu da iptal edilerek yerine “Cami (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi)” fonksiyonu getirildi.” ifadelerine yer verildi.