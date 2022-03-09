Aybar kar fırtınası nedir? İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor

Aybar kar fırtınası için geri sayım başladı. Bu yıl İstanbul ve çevresinde kış dönemi kar yağışlı ve soğuk geçerken, mart ayında yeniden kar yağışının hem İstanbul'da hem de çevre kentlerde etkili olması bekleniyor. Bu kez yaşanacak hava olayı ise Aybar kar fırtınası olarak anılıyor.

Sibirya kökenli bir hava olayı olan Aybar kar fırtınası, heybetli, görkemli gibi anlamlara gelirken, fırtınanın geniş bir alanda etkili olarak Türkiye'de birçok kenti etkilemesi bekleniyor.

Ocak ayında kara teslim olan İstanbul'da, yine Sibirya'dan gelen soğuk hava etkili olurken, bu hava dalgası Avar olarak anılıyordu.

Aybar kar fırtınası ne zaman başlayacak?

Hafta başından bu yana beklenen Aybar kar fırtınasının çarşamba günü başlaması bekleniyor. Karla karışık yağmur olarak başlayacak Aybar kar fırtınasının üç gün boyunca etkili olması ve hafta sonunun ardından etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İBB'den kar açıklaması

Aybar kar fırtınası öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları uyardı. İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çarşamba akşamdan itibaren 4-5 gün boyunca etkisini gösterecek dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Ocak ayındaki yoğunlukta olacak olan yağışa karşı vatandaşlarımızı tedbirli olmaları hususunda uyarırız." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da kara karşı toplu taşıma hamlesi

Ocak ayında yaşanan kar yağışı İstanbul'da trafiği felç ederken, bu kez aynı durumun yaşanmaması için toplu ulaşım araçları seferber ediliyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, “İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaklaşan soğuk hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.