Ayçiçeği yağı fiyatları neden yükseldi?

20 Ekim 2020

Ayçiçeği yağı fiyatlarında yaşanan artış vatandaşların dikkatini çekti. Ayçiçeği üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'de ayçiçeği yağı fiyatlarının yüzde 50'ye yakın oranda artması dikkatleri çekerken, vatandaşlar bu artışın nedenlerini araştırmaya başladı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği yağı fiyatlarında yaşanan artışın Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yıllık 3 milyon ton ayçiçeği üretimine ihtiyacı olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, bunun 1.8 milyon tonunun ithal edildiğini, bunun sonucu olarak ayçiçeği yağı fiyatlarının arttığını söyledi.

Gaytancıoğlu, “Yerli üreticiyi desteklemekten başka çare yok. İthalat maliyetini yerli üreticiye aktardığımızda yani ithalata ödediğimiz fiyatı yerli üreticiye verdiğimizde inanın sorun kendiliğinden çözülecek” dedi.