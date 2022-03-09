Ayçiçek yağı taşıyan 4 gemi yolda

Bakan Karaismailoğlu, buna ek olarak 3 geminin daha Rostov Limanı'ndan Türkiye'ye hareket ettiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."