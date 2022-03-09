Ayçiçek yağı taşıyan 4 gemi yolda
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz'de Yeisk Limanı'nda bakleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Türkiye'ye doğru hareket ettiğini ve 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olmasının beklendiğini açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Karaismailoğlu, buna ek olarak 3 geminin daha Rostov Limanı'ndan Türkiye'ye hareket ettiğini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."
Etiketler