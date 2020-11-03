Ayda Gezgin 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldı

03 Kasım 2020

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

Hastane acil servis girişinde alkışlarla karşılandı

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Kadıköy Arama Kurtarma ekibinde görevli olan Aksoy, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından kendisinin yerinin belirlenmesi ve ona ulaşma anını anlattı.

Önce çığlık sesi duyduğunu aktaran Aksoy, "Arkadaşlara 'Durun' dedim. Jeneratörleri, çalışan makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. 'İsmin ne senin?' dedi arkadaş, 'Ayda ben' dedi. 'İyi misin?' dedi, 'İyiyim.' dedi. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. Ben sadece elini gördüm. 'İyiysen elini salla.' dedi arkadaş. Elini salladı, 'İyiyim ben.' diye elini salladı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin soru üzerine bilgisi olmadığını belirterek, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum. 'Ayda ben, iyiyim' dedi. 'İyiysen elini sallayabilir misin ?' dedim, elini kaldırdı salladı." diye konuştu.

Bakan Kurum: Sağlık durumu iyi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

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Kaynak: AA