Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi helikopterle tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışların etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 115 vatandaşın helikopterlerle tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Ayder yolunda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü, yolun yeniden açılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Vatandaşların hava yoluyla bölgeden güvenli şekilde tahliye edildiği aktarılan açıklamada, ihtiyaçların karşılanması amacıyla lojistik desteğin de devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle, an itibarıyla 115 vatandaşımız Ayder Yaylası'ndan tahliye edildi. Bölgeye hava yoluyla 385 ekmek, 200 kilogram un, 450 çocuk bezi, 20 litre jeneratör için yakıt, 40 koli su, 5 kilogram yaş maya ulaştırıldı. Devletimizin tüm ilgili kurumları, tam koordinasyon ve işbirliği ile vatandaşlarımızın yanında olmaya, afetin yaralarını sarmaya devam ediyor.”