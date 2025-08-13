Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifa etti mi? Özlem Çerçioğlu kimdir?

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bugün ortaya atılan iddia günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. CHP'li isimler iddiaları doğrularken "Özlem Çerçioğlu istifa etti mi", "Özlem Çerçioğlu kimdir" sorusu da sıkça geliyor.

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifa etti mi?

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu henüz istifa etmiş değil. Çerçioğlu sessizliğini koruyor. Söylentilere göre Başkan Çerçioğlu 14 Ağustos'ta AK Parti rozeti takacak.

Özlem Çerçioğlu kimdir?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokuldan lise yıllarına kadar tüm eğitim hayatını Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yurtdışında çeşitli projelerde görev aldı.

Eğitim alanında destek çalışmaları yürüttü; uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması ve kadın haklarının güçlendirilmesi konularında aktif rol üstlendi.

Siyasi kariyerine 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden adım atan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönemlerde Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. Bu süreçte İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda çalıştı ve CHP Parti Meclisi üyeliğinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, 2014’te kentin büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla Aydın’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 seçimlerinde de görevini sürdüren Çerçioğlu, kentin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti. Evli ve iki çocuk annesi olan Çerçioğlu, İngilizce bilmektedir.