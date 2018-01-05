Aydın Boysan yaşamını yitirdi

05 Ocak 2018

Münir Özkul'un ölüm haberi sonrası bir üzücü haber de mimar ve gazeteci Aydın Boysan'dan geldi. Boysan organ yetmezliği sonucu bugün Ulus'taki evinde hayata gözlerini yumdu. Boysan 97 yaşındaydı.

Aydın Boysan kimdir?

17 Haziran 1921’de İstanbul’da doğdu. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.

1939 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 1945’te Güzel Sanatlar Akademisi’ni (Mimar Sinan Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu.

1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı.

Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu (1984-93).

Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

Boysan; İstanbul'un Kuytu Köşeleri, Ne Güzel Günlermiş!, Nereye Gitti İstanbul?, Yüzler ve Yürekler gibi birçok kitaba imza attı.

Münir Özkul hayatını kaybetti