Aydın Bozdoğan'da orman yangını

Başalan Mahallesi'ndeki yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Eşektepe mevkisine kadar ulaştı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. Bölgede bulunan mermer fabrikalarındaki kepçeler de yangına müdahale ediyor.

Yangında Kavaklıdere'ye bağlı Harmanbeleni ve Ortaköy mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek, "İnşallah kontrol altına alınacak. Belediyenin her türlü imkanıyla seferber olduk." dedi.