Aydın Bozdoğan'daki yangın kontrol altına alındı! 20 hektar alan zarar gördü
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına gece boyunca süren çalışmalar kapsamında 5 helikopter ve 4 uçak da destek verdi. Sabah saatlerinde söndürülen yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi'nin üst kesimlerinde dün akşam saatlerinde çıkan makilik yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Yangına karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına 5 helikopter ve 4 uçağın da destek verdiği bildirildi. Müdahale gece boyunca devam etti ve sabah saatlerinde yangın tamamen kontrol altına alındı.
20 hektarlık alan zarar gördü
İlk belirlemelere göre, yangın sonucu yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.