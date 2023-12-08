Aydın Doğan Ödülü, Antakya Medeniyetler Korosu’nun oldu

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen 27. Aydın Doğan Ödülü, bu yıl Antakya Medeniyetler Korosu’nun oldu.

Ödül, önceki akşam düzenlenen bir toplantıyla, Antakya Medeniyetler Korosu adına Koro Şefi Yılmaz Özfırat’a, İstanbul Valisi Davut Gül ve Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan tarafından takdim edildi.

"Topluma fayda sağlamaya devam ediyoruz"

Törende bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Aydın Doğan Ödülü, ülkemizde bilim, fen, kültür, sanat alanlarında yaptıkları çalışmalarla toplumsal hayatta fark yaratmış, ardında silinmez izler bırakmış kişi ve kurumlara takdir ve minnetimizin bir ifadesi. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkenin insanî ve toplumsal gelişiminde, kalkınmasında, bilim ve fen kadar, kültür ve sanatın da büyük role sahip olduğuna işaret eden kurucu felsefesi, bu ödüle de rehberlik ediyor.

Cumhuriyetimizin kıvançla kutladığımız 100. yılında bunu daha iyi anlıyor; daha aydınlık bir gelecek, daha mutlu bir toplum için eğitim, sanat, kültür ve bilim odağında yaptığımız faaliyetlerle toplumumuza fayda sağlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Asırlık Değerleri ve Medeniyeti temsil eden bu yüce Koro’ya 27. Aydın Doğan Ödülü’nü taktim etmekten mutluluk duyuyoruz.

Hayatın müziğini bize yaşatan, Şef ve tüm koro üyelerini can-ı yürekten kutluyor ve medeniyetlerimizin sesini dünyaya duyurmaya devam etmelerini diliyorum” şeklinde konuştu. Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat, yaptığı konuşmada, Aydın Doğan Ödülü’nü almaktan onur duyduklarını dile getirdi. Yılmaz Özfırat’ın şefliğini yaptığı koro, barış, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi mesajları vermek üzere kuruldu. Şimdiye kadar farklı ülke ve şehirlerde 2.000’nin üzerinde konser veren Koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne de aday gösterildi.