Aydın Doğan Ödülü bu yıl Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye verildi

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim gibi farklı alanlarda önemli izler bırakan kişi ve kurumlara verilen ödülün bu yılki sahibi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi oldu.

Prof. Dr. Kuçuradi, ödülünü Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, ödüllerin hem başarıları takdir etmek hem de bu başarıların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için verildiğini hatırlattı.

'Hocaların hocası'

Kuçuradi'nin 'Hocaların hocası' olarak anıldığını belirten Yalçındağ, "Cesur ve kendini bilime adamış bir kadın. Hem Anadolu'nun geniş felsefi kültüründen hem de Batı'dan beslenmiş, kendi özgün düşünceleriyle çok önemli bir bilim insan"​​​​​ dedi.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ise teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu:

"Sınırlarına vararak toslayıp duran postmodern denen çağın 'bedava olan hiçbir şey artı değer getirmez' mottosunun dile getirdiği gibi, her şeyin eşdeğer olduğu savuna bir karşı çıkış oluyor bu ödül. Bu karşı çıkış da birçok insanın kapıldığı umutsuzluğun üstesinden gelmesine de katkıda bulunuyor."

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir?

Rum kökenli Türk filozof ve öğretim üyesi olan İoanna Kuçuradi 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Türkiye Felsefe Kurumunun başkanı olan Kuçuradi Maltepe Üniversitesi'nde 'İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi' Müdürü ve 'İnsan Hakları' Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

UNESCO kürsüsünün başkanıdır. Ayrıca Koç Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir.

Türkiye'de felsefe eğitimi ve araştırmalarına büyük katkı sunan Kuçuradi, insan hakları konusundaki öncü çalışmaları ile Türkiye'yi uluslararası platformlarda da temsil etmiştir.