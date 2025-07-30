Aydın Efeler'de zirai yangın ormana sıçradı
Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi’nde bir zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında Ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde bir zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ve itfaiye birimleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.