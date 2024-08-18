Aydın - Muğla karayolu trafiğe kapatıldı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde saat 13:25'ten beri devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangına müdahaleler devam ediyor. Aydın- Muğla Karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, " Aydın- Muğla Karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke Karayolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.