Aydın - Muğla karayolu trafiğe kapatıldı

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, " Aydın- Muğla Karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke Karayolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.