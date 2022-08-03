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Aydın OSB'deki yangın söndürüldü

Aydın'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) hurda plastik boruların depolandığı bölgede çıkan yangın söndürüldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ASTİM OSB'de tarım makineleri fabrikasına ait plastik boruların yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi ve yangına müdahale edildi. Yangın uzun çalışmalardan sonra söndürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan işletmenin sorumlularından Mehmet Tanrıverdi, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Hurdaya ayrılan plastik parçalar bunlar. 20- 30 milim kalınlığında plastik borular. Yer altında kullanılıyor. Çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

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