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Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, COVID-19'dan hayatını kaybetti

Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, yakalandığı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, COVID-19'dan hayatını kaybetti
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İzmir'de tedavi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, yakalandığı yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın Tabip Odası Başkanlığından Ege Üniversitesi Hastanesinde COVID-19 tedavisi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tabip Odası Başkanımız Op. Dr. Esat Ülkü'yü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Ülkü, Ekim'in ilk haftasında yakalandığı COVID-19 salgınından dolayı tedavi altına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Corona virüs Covid-19

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