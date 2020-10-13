Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, COVID-19'dan hayatını kaybetti
Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, yakalandığı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir'de tedavi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü, yakalandığı yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Aydın Tabip Odası Başkanlığından Ege Üniversitesi Hastanesinde COVID-19 tedavisi gören Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Tabip Odası Başkanımız Op. Dr. Esat Ülkü'yü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Ülkü, Ekim'in ilk haftasında yakalandığı COVID-19 salgınından dolayı tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA