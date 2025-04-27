Aydın’da 3,5 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, toplam piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri ortak çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Toplam 66 parça tarihi eser bulundu

O.A. ve S.Y. isimli şüphelilere ait besihane ve serada yapılan aramalarda; 14 gümüş sikke, 1 kolye ucu, 2 gümüş bilezik, 1 kase ve 48 adet gümüş obje olmak üzere toplam 66 parça tarihi eser bulundu. Ele geçirilen eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilirken, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenilirken, şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği kaydedildi.