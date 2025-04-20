Aydın'da boğa saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde güreş boğasının saldırısına uğrayan 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Güreş boğasına bakmak üzere ahıra giden Göktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle hayvanın saldırısına maruz kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Göktaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.