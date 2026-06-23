Aydın'da korkutan deprem!

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Aydın meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 14:04'de Germencik ilçesinde meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçülürken, yerin 7.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

23 Haziran 2026 son depremler listesi

14:06 - Akçadağ (Malatya) - 1.3

14:04 - Germencik (Aydın) - 3.9

13:46 - Akdeniz - [57.71 km] Kumluca (Antalya) - 1.8

12:59 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.7

12:58 - Yalvaç (Isparta) - 1.2

12:42 - Menteşe (Muğla) - 1.4

12:26 - Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van) - 2.6

12:20 - Karaçoban (Erzurum) - 1.5

12:07 - Yahyalı (Kayseri) - 1.9

11:57 - Mamak (Ankara) - 1.3

10:58 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.8

10:37 - Tuşba (Van) - 2.2

10:07 - Orhaneli (Bursa) - 1.5

09:48 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

09:23 - Akdeniz - [64.02 km] Kaş (Antalya) - 2.1

08:54 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.6

08:50 - Akçadağ (Malatya) - 1.1

08:42 - Saimbeyli (Adana) - 1.5

08:29 - Pülümür (Tunceli) - 2.0

08:18 - Akdeniz - [79.44 km] Kaş (Antalya) - 2.5