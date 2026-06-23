Google Haberler

Aydın'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 14:04'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Aydın'da korkutan deprem!

Aydın meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 14:04'de Germencik ilçesinde meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçülürken, yerin 7.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Aydın'da korkutan deprem! - Resim : 1

23 Haziran 2026 son depremler listesi

14:06 - Akçadağ (Malatya) - 1.3
14:04 - Germencik (Aydın) - 3.9
13:46 - Akdeniz - [57.71 km] Kumluca (Antalya) - 1.8
12:59 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.7
12:58 - Yalvaç (Isparta) - 1.2
12:42 - Menteşe (Muğla) - 1.4
12:26 - Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van) - 2.6
12:20 - Karaçoban (Erzurum) - 1.5
12:07 - Yahyalı (Kayseri) - 1.9
11:57 - Mamak (Ankara) - 1.3
10:58 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.8
10:37 - Tuşba (Van) - 2.2
10:07 - Orhaneli (Bursa) - 1.5
09:48 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
09:23 - Akdeniz - [64.02 km] Kaş (Antalya) - 2.1
08:54 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.6
08:50 - Akçadağ (Malatya) - 1.1
08:42 - Saimbeyli (Adana) - 1.5
08:29 - Pülümür (Tunceli) - 2.0
08:18 - Akdeniz - [79.44 km] Kaş (Antalya) - 2.5

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar