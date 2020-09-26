Aydın'da orman yangını: Çok sayıda ev tahliye edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 90 ev tahliye edildi.

Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı.

İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Havanın kararmasından sonra havadan söndürme çalışmalarına ara verildi, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Aydın Valisi Aksoy: "Yangın henüz tam olarak kontrol altına alınmış değil"

Bölgede inceleme yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Tüm ekiplerin seferber olduğunu aktaran Aksoy, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz ve çevre illerden yapılan takviyelerle birlikte toplamda 100 arazöz ve 500’e yakın işçiyle orman yangınlarına müdahalede bulunmuştur. Büyükşehir belediyemizin itfaiye ekipleri de müdahaleler konusunu büyük bir titizlikle sürdürmektedir." dedi.

AFAD ve Kızılay ekiplerinin de bölgeye yönlendirildiğine dikkati çeken Vali Aksoy, "Özellikle bölgemizde olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşlarımızın olası yangından etkilenmeleri adına 90 hane de tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu akrabalarının yanına gitmek arzusunda olduğunu ifade etmiştir. Biz gerek spor salonlarını gerekse KYK yurtlarını bu amaçla hazırladık. " diye konuştu:

Aksoy, vatandaşların mağdur olmaması için Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda ilgili kurumların çalışma yürüttüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Yangın henüz tam olarak kontrol altına alınmış değil. Özellikle yangının ilk çıkış saatlerinde 45 kilometre hızla esen bir rüzgar vardı. Şu anda da 30 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Hava şartları yangına müdahale konusunda bizleri oldukça zorluyor. Ama buna rağmen tüm imkanlarımızla tüm arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Temennimiz yangını kontrol altına alabilmek ve bu konuda yapılan çalışmaları daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Günün ilk saatlerinde tekrar havadan müdahale konusunda çalışmalar devam edecek. Ön hazırlıkları yapılıyor. Sabah hava aydınlanır aydınlanmaz havadan müdahale tekrar başlayacak. “

Çine ilçesinde de orman yangını çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akçaova Mahallesi Gökbel Barajı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.