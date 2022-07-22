Aydın'da ormanlık alanlara girişler 5 gün süreyle yasaklandı
Aydın'da sıcakların artmasıyla orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla ormanlık alanlara girişler 23-27 Temmuz tarihleri arasında yasaklandı.
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Aydın'da valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte hava sıcaklıklarının 4 ile 5 derece artacağı yönündeki uyarısı üzerine, orman yangınlarına karşı tedbir alındığı belirtildi.
Bu tedbirler kapsamında Aydın'da kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanların 5 gün süreyle ziyaret ve kullanıma kapatıldığı açıklandı.
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