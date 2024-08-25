Aydın'da patlama sesi! Meteor iddiası

Aydın’da saat 10.00 sıralarında Karacasu’dan Çine’ye kadar şiddetli şekilde hissedilen bir patlama sesi duyuldu. Polis ve jandarmaya gelen ihbarlar üzerine il genelinde yapılan araştırmalarda patlama sesinin kaynağı tespit edilemedi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada benzer patlama sesinin çevre illerde de duyulduğu ancak şu an itibarıyla patlama sesinin kaynağının tespit edilemediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; patlama sesinin meteor patlamasından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Karacasu ilçesinde yaşayan ve patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyleyen Çamköy Mahalle sakinlerinden Süleyman Alanoğlu şöyle konuştu:

* Sabah saatlerinde bir anda güçlü bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu biz anlamadan hemen ardından patlama ile birlikte evimizin de sarsıldığını hissettik. Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı. Yerin altından bomba attılar sanki. Öyle güçlü bir sesti ki, dibimizde patlamış gibi oldu. Evimizin binası da sallandı. Deprem olmuş gibi hissettirdi.