Aydın'da sıcaklık rekoru kırıldı

Aydın Valiliği, dün ölçülen hava sıcaklığı rakamlarını açıkladı. Verilerde kentte en yüksek sıcaklığının son olarak 43,8 ile 12 Ağustos 2017’de ölçüldüğü ifade edilirken dünkü sıcaklığın ise 44 derece olduğu belirtildi.

Bugün termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşların dışarıya çıkmamayı tercih ettiği gözlendi. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi.