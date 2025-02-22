Aydın'daki kağıt fabrikası deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Aydın'ın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

10.55'te başlayan yangının çıktığı alana çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgeye takviye ekip istendi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma halen devam ediyor.

2 kişi dumandan etkilendi

Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, 2 kişinin dumandan etkilendiğini söyleyen Aydın Valisi Yakup Canbolat şu bilgileri verdi:

"Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ila 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor. Yangın sönene kadar müdahale devam edecek. Sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerini aldık. Ayrıca orman ekiplerini de sevk ettik."

61 araç ve 400 personel

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Canbolat, "İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli'den, takviye ekipler istedik. Arazöz ve tanker cinsi araçlar istedik. Onlardan bir kısmı geldi. Halen bir kısmı da yolda. Müdahalemiz devam ediyor. Yangın yarım saat önce de yandaki fabrikanın boyahanesine sıçradı. Oraya müdahale edildi, etkisiz hale getirildi. Ciddi bir rüzgar devam ediyor. Tek teselli, akşama doğru rüzgarın hızının biraz kaybolacak olması. Müdahalemize gece, gündüz demeden devam edeceğiz. Şu an için kontrol altına aldık diyemeyiz" diye konuştu.