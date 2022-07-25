Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerih havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Yangında gün batımına kadar 12 helikopter ve 7 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Gece havadan söndürme çalışmalarının devam etmesi için 5 helikopterin bölgeye yönlendirilmesi planlandı.
Karadan söndürme çalışmalarına 56 adet arazöz ve su tankeri, 7 adet dozer, 540 adet personel görev alıyor.
Yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlar görev alıyor.