  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Aydın'daki orman yangınında kontrol kısmen sağlandı
Takip Et

Aydın'daki orman yangınında kontrol kısmen sağlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi. Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti. Aksoy, "Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyorAydın'daki orman yangınına müdahale sürüyorGündem

 