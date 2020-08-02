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  • Aydın'dan Muğla'ya ulaşan orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın'dan Muğla'ya ulaşan orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'dan Muğla'ya ulaşan orman yangınına müdahale sürüyor
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Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün başlayan yangın devam ediyor.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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