Ayhan Bora Kaplan davası: Mahkeme 18 sanığın tahliye talebini reddetti
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada, mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuklu 18 sanığın tahliye talebini reddetti.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi’nde devam ediyor.
Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Hasan Arslantaş’ın avukatı, soruşturmaya savcı Mustafa Kaya ve gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına çıkartılması olayında yargılanan Emniyet personellerinin ciddi şekilde etki ettiğini kaydederek, “Savcı kollukla kol kola girip aleyhte delil toplamıştır. Müvekkilimin uygun görülecek adli kontrol şartlarıyla tahliyesini talep ediyoruz” dedi.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 61 sanıklı davada mahkeme, 18 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.