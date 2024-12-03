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Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu!

Son dakika... Suç örgütlüğü yöneticiliğinden yargılanan 'Ayhan Bora Kaplan' davasında nihai karar açıklandı. Ayhan Bora Kaplan, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi. Kaplan ayrıca Erkan Doğan'ı kasten yaralama suçundan 9 yıl 27 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapse çarptırıldı.

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme nihai kararı açıkladı.

Ayhan Bora Kaplan'a suç örgütü yöneticiliği suçundan 10 yıl 6 ay, Erkan Doğan'ı kasten yaralama suçundan 9 yıl 27 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezası verildi. 