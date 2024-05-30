Ayhan Bora Kaplan soruşturması... Gizli tanık Serdar Sertçelik yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından kırmızı bülten ile 17 Mayıs 2024'ten itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik'in, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü kişi, 25 Mayıs 2024'te Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandı."

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının 2 numarası

Ayhan Bora Kaplan 8 Eylül 2023 günü yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı’nda yakalanmıştı.

Gizli tanık Serdar Sertçelik’in gündeme getirdiği hükümete komplo iddiası Türkiye gündemine oturmuştu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik, dava M7 kod adı ile gizli tanık yapılarak 19 sayfa ifade vermiş, ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci ise tartışma yaratmıştı.

Sertçelik, yurt dışına çıktıktan sonra katıldığı bir YouTube yayınında gizli tanık olduğunu açıklamış ve polisler tarafından ifadesinin yönlendirildiğini iddia etmişti.

Sertçelik, polisler tarafından bazı eski bakanlar ve mevcut bazı bakanlar ile bazı siyasiler hakkında ifade vermeye zorlandığını öne sürerken. AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu iddia ediyor.