Aykaç: Toplum için kamu görevi yerine getiriyoruz

19 Mart 2020

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, toplum için bir kamu görevini yerine getirdiklerini, bu aşamada fedakarlıkla çalışan tüm personele müteşekkir olduklarını ifade etti

“Böylesi zamanlarda hizmetimizi kesintiye uğratmak gibi bir seçeneğimiz yok. Ancak aldığımız önlemlerle çalışanlarımızın sağlık ve motivasyonuna özen gösterdiğimizin altını çizmek isteriz.”

Modern gıda perakendesinin temsilcisi konumundaki Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), yeni tip koronavirüs (COVID19) salgını ile mücadele çerçevesinde tüm hazırlıkların planlandığı gibi sürdürüldüğünü, ürün tedariğinde ve halk ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında küçük aksamalar hariç bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, toplum için bir kamu görevini yerine getirdiklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını belirterek, özveriyle hizmet veren sektörün tüm çalışanlarına müteşekkir olduklarını vurguladı.

"Çalışanlarımızın sağlığı ve motivasyonu bizler kadar toplum için de çok önemli"

Aykaç, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması kadar bu ihtiyaç ürünlerini son tüketiciyle buluşturan sektör çalışanlarının da sağlığının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gerek fiziksel koşullar gerekse hijyen açısından tüm çalışma koşullarının uygun hale getirildiğini belirtti. Yurt genelinde 425 binden fazla kişiye iş olanağı sağlayan bir sektör olduklarını vurgulayan Aykaç, operasyonların yürütülmesini sekteye uğratmayacak şekilde çalışan haklarının korunduğunu sözlerine ekledi.

Bu dönemde gerek marketler, gerek e-ticaret operasyonlarımız gerekse depo ve lojistik merkezlerimizde özveriyle çalışan personele destek amacıyla ek istihdam sağlandığını vurgulayan Aykaç, “Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri perakendecileri olarak hiçbir koşulda hizmeti aksatmak gibi bir lüksümüz olmayacak, operasyonlarımız kesintisiz sürecektir. Arkadaşlarımızın yorgunluğunu, buna rağmen özveriyle işlerine devam ettiklerini görüyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla iş yüklerini hafifletmek için ilave önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımız da bu özveriliyi çalışmayı ve ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması konusunda seferberliği görüyor ve çalışanlarımıza müteşekkir olduklarını belirterek büyük destek veriyorlar.” dedi.

Maske ve eldiven kullanımına değinen Aykaç, “Personelimizin sağlığı açısından hiçbir önlemden kaçınmayacağız. Maske ve eldiven kullanımı konusunda farklı değerlendirmeler olduğu için en yetkili merci olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na başvurduk. Gelişen koşullar çerçevesinde maske kullanımının uygun olacağı, eldiven kullanımının ise uygun olmadığı yönünde gelen yeni bilgi çerçevesinde, personelimizin sağlığı açısından maske kullanımı için gerekli aksiyonlar alınmıştır.” dedi.

"Tek önceliğimiz ihtiyaçları sağlamak için hizmetimizi kesintisiz sürdürmek"

Perakende sektörünün bu olağan dışı durumda dahi istihdama büyük önem gösterdiğini belirten Aykaç, “Hizmetimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bununla beraber iş yükünün dengelenmesi açısından bazı çalışma saati ayarlamaları, saatlik çalışma modeli uygulamaları, mağazalar arası takviye iş gücü çalışmaları ve ek personelle çalışanlarımızın motivasyonuna özen gösterdiğimizin altını çizmek isteriz. Bu çerçevede, AVM içinde bulunan marketler de çalışma saati uyarlamasıyla hizmetini sürdürecektir.” dedi.

Aykaç, vatandaşların böylesi bir seferberlikle market çalışanlarının gösterdiği özen ve fedakarlığı sağduyuyla karşılamalarını beklediklerini, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yeterli stokların olduğunu, panik olmadan gerçek ihtiyaçların temin edilmesi gerektiğini, dengeli taleple tedarik zincirini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmanın önemli olduğunu vurguladı.

Aykaç şöyle devam etti: “Üreticilerimiz ve halkımızdan aldığımız güçle, bizler de perakendeciler olarak üstümüze düşen kesintisiz hizmet görevini sürdüreceğiz. Bu noktada özverili çalışanlarımıza verilecek destek ve anlayışla bu zor günleri atlatacağımıza eminiz.”