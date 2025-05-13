Ayla (Kim Eunja) öldü mü, neden öldü? Kim Eunja kimdir, kaç yaşında? Ayla hayat hikayesi...

'Ayla' filmiyle hikâyesi beyazperdeye aktarılan Koreli Kim Eunja 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kim Eunja'nın yaşamını yitirmesinin ardından hayat hikayesi yeniden gündem oldu. Bu sebeple "Kim Eunja kimdir" soruları peş peşe geliyor.

Ayla neden öldü?

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, "Ayla" filmiyle tanınan Kim Eunja'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Seul yakınlarındaki Incheon’da yaşayan Kim, 2022 yılında geçirdiği Kovid-19 enfeksiyonu sonrası zatürreye yakalanmıştı. Bir süredir yaşlı bakım merkezinde tedavi gören Kim, son dönemde demans teşhisi konulmasının ardından yeniden zatürreye yakalanarak yaşamını yitirdi.

Kim Eunja (Ayla) kimdir?

1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı sırasında, beş yaşında bir çocuk olan Kim Eunja, ailesini kaybedip sokakta yalnız kalmıştır.

Türk askerlerinin görev yaptığı bölgede, Astsubay Süleyman Dilbirliği tarafından bulunmuş ve bakım altına alınmıştır.

Süleyman Astsubay ona "Ayla" adını vermiştir. Çünkü yüzü ay gibi parlak ve güzeldi.

Ayla, savaş boyunca Süleyman Astsubay'ın yanında kalmış, adeta onun evladı gibi büyütülmüştür.

Neden Türkiye için önemli?

İnsani Yardımın ve Merhametin Simgesi: Kore Savaşı gibi acımasız bir ortamda Türk askerinin gösterdiği şefkat ve vicdan, Türkiye'nin dünya kamuoyundaki insani duruşunu temsil eder.

Türkiye-Kore Dostluğunun Temeli: Bu olay, Türkiye ile Güney Kore arasında hâlâ süregelen dostluğun en dokunaklı örneklerinden biridir.

2017 yılında "Ayla: The Daughter of War" adlı filmle hikâyesi beyaz perdeye taşındı.

Film, Türkiye'de büyük ilgi gördü, Oscar adayı olarak seçildi ve uluslararası alanda da takdir topladı.

Gerçek hayatta buluşma:

Savaşın ardından Ayla ile Süleyman Dilbirliği yıllarca birbirinden haber alamadı.

Ancak 2010’lu yıllarda yapılan girişimlerle Ayla bulunup Türkiye’ye getirildi ve Süleyman Astsubay’la yıllar sonra tekrar buluştu.