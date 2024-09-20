Aylar sonra görüntülendi... İşte Meral Akşener'in yeni imajı!

Geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen yerel seçimlere, ittifaksız girme kararı alan İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener bu nedenle çok eleştiri almış seçim öncesi parti de artan istifalarla büyük kan kaybı yaşanmıştı.

Koltuğu bırakıp gözlerden uzaklaştı

31 Mart'taki yerel seçimlerde de istedikleri başarıyı elde edemeyen Akşener, seçim öncesi söz verdiği gibi koltuğu Müsavat Dervişoğlu'na bırakarak gözlerden uzaklaşmıştı.

Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflara yorum yağarken Akşener'in seçim öncesi meydanlardaki imajının son derece değişmiş olduğu görüldü.

Meral Akşener'in yeni imajı

Eşi Tuncer Akşener ve yakın ekibiyle birlikte Ankara Kuğulu Park’ta görüntülenen Akşener’in yıllardır kullandığı kızıl kısa saçlarını uzatıp, sarıya boyattığı görüldü.

Öte yandan Akşener'in siyaset meydanlarındaki görüntüsünden uzak yeni imajı, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.