Aylar sonra ilk kez yükseldi! İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Barajlar doldu mu?
İstanbul'da dün yağan yağmur sonrası barajlarda hafif bir yükselme yaşandı. Yağmurlar bugün ve yarın da devam edecek. Milyonlar son durumu merak ediyor ve "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunu yöneltiyor. İşte barajlardaki son durum...
İstanbul’da etkili olan yağışların ardından barajlardaki son durum yeniden gündeme geldi. Kent genelinde dün başlayan yağmurun ardından doluluk oranlarında küçük bir artış gözlendi. "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusu yoğun şekilde geliyor.
12 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı...
İSKİ 12 Kasım 2025 verilerini kamuoyu ile paylaştı. Son bilgilendirmeye göre baraj doluluk oranı yüzde 21.54'e yükseldi. Dünkü verilerde bu oran yüzde 21.41'di.
2 gün boyunca yağacak yağmur ile birlikte bu oranların yükselmesi bekleniyor.