Aylin Sözer'in cinayet zanlısı tutuklandı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in (48) cinayet zanlısı Kemal A'nın (32), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine getirildi.

Burada Aile İçi Şiddet Bürosu savcısına çıkarılan zanlı Kemal A, ifadesinin alınmasının ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kemal A'nın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli kendisini "akli dengem yerinde değildi" diye savundu

Şüpheli Kemal A. hakimlikteki sorgusunda, son 3-4 aydır metamfetamin adlı uyuşturucu maddeyi kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay günü Aylin Sözer beni karşıladı. Ben kendisine 'Manisa'ya eşimin ve çocuklarımın yanına gideceğim' dedim. O sırada çıldırdı, bana bağırmaya başladı. Ben de bağırmaya başladım. Ben kapıya yöneldim. Uyuşturucunun etkisi ile kendimi kaybetmeye başladım. Mutfaktan bana bir ses geldi. Çekmeceyi açtığını gördüm. Oradan bıçak aldı geldi. Kapının üst kilidini açtım. Sonrasında bana bıçak salladı. Ben de kolunu tutup etkisiz hale getirmeye çalıştım. Kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Panikledim. Panikleyince gözüm karardı. O an 2 defa daha bıçak salladım ama neresine geldi bilmiyorum. Bıçakladıktan sonra yere düştü. Daha sonra yatak odasına götürdüm ve bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Zihnim yerinde değildi. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede olsaydım ambulansı ve polisi çağırıp teslim olurdum. Bu şekilde dışarı çıkamadım. Kapıya kız kardeşi geldi. Polislerin geldiği anda da intihar etmeyi düşündüm. Kapının arkasına komidini çevirdim. Polislere karşı direndim. Polisler bana 'ateş edeceğiz' dedi. Ben de 'vurun beni' dedim. Şu anki aklım olsa ben neden bir insanı öldüreyim. Polisle mücadele ederken pürmüz aldım. İçeriye kimse girmesin diye alev attım. Pense ile doğalgaz borusunu patlatırken üçü birden patladı. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yaptım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. Aki dengem yerinde olsaydı bu olayı zaten yapmazdım. Pişmanım. Boynumuz adalete karşı incedir."

Başsavcılıktan açıklama

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Aylin Sözer'in Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan konutunda Kemal A. adlı şüpheli tarafından öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı, olay yerinde yakalanan şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Evdeki yangının söndürülmesini müteakip olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli materyaller uzman kolluk ekipleri vasıtasıyla incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, adli muayenesi yapılan ceset de klasik otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla araştırma ve tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."

Cinayete tepki

Kadın Meclisleri ve Öğrenci Sendikası İstanbul Temsilciliği üyesi bir grup, Sözer'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Sözer'in Maltepe'deki evinin önünde ilk olarak toplanan Öğrenci Sendikası'na bağlı grup, "Aylin Hoca'nın gülüşüne sahip çıkıyoruz" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

Arzum Yalçın, grup adına yaptığı açıklamada, Aylin Sözer'in dün bir cani tarafından hayattan ve çok sevdiği öğrencilerinden vahşice koparıldığını söyledi.

Ardından Kadın Meclisleri üyesi bir grup da "Kadın cinayetlerini Durduracağız" ve "Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

Fidan Ataselim'in grup adına konuşarak tepkisini dile getirmesinin ardından her iki grup dağıldı.