AYM, 20 bin TL'lik en düşük emekli aylığı düzenlemesini esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini düzenleyen hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu esastan inceleme kararı aldı.

CHP, söz konusu düzenlemenin yer aldığı kanun maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ve yürürlüğün durdurulması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

AYM Genel Kurulu, dosya üzerinde yaptığı ilk incelemede başvuruda herhangi bir eksiklik bulunmadığını belirledi. Başvurunun, ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte esastan görüşülerek karara bağlanacağı bildirildi.