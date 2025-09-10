AYM açıkladı! Boşanan kadınlar için 300 gün iddet yasağı kalktı mı? İddet süresi hangi hallerde kaldırılabiliyor?

Boşanan kadınların yeniden evlenebilmeleri için Türk Medeni Kanunu'nda yer alan 300 günlük bekleme süresine ilişkin düzenlemenin iptali talebi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündemine taşındı.

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesi uyarınca kadınlar, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Erkekler içinse böyle bir sınırlama bulunmuyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, önüne gelen bir davada bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu görüşüne vararak dosyayı AYM'ye gönderdi.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu görüşerek karara bağladı. Boşanan kadının 300 gün evlenme yasağına ilişkin düzenlemenin iptali talebi AYM tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

İddet süresi nasıl kalkar?

Kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesi gerekiyor. Ancak bu süre, doğum yapılmasıyla kendiliğinden sona eriyor. Ayrıca gebelik bulunmadığının sağlık raporuyla kanıtlanması ya da boşanan eşlerin yeniden evlenmek istemesi durumunda mahkeme kararıyla bekleme süresi kaldırılabiliyor.