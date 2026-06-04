AYM açıkladı! Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin hükmün iptali istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Başvuru Antalya'dan yapılmıştı

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025 yılında baktığı bir dava kapsamında boşanma sonrası verilen yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Başvuruda, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve boşanma sonrası bağlanan yoksulluk nafakasının "süresiz olması" sonucunu doğuran hükmün incelenmesi talep edilmişti.

Mevcut düzenlemede ne yer alıyordu?

AYM'nin iptal kararına konu olan Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesinde şu ifadeler bulunuyordu:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."