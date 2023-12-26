AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay tarafından tutuklu vekil Can Atalay hakkında verilen karara ilişkin açıklama yaptı.

Gerekçeli kararda, "Sonuç olarak ilk derece mahkemesinin yetkisi dâhilindeki bir dosyayı Yargıtaya göndermesiyle başlayan, Yargıtayın da Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır" ifadelerine yer verildi.