AYM ek MTV başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören Kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, ek MTV'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Düzenleme ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine karşı 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınması kararlaştırılmıştı.

Ağustos ve kasım ayrında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksitini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.