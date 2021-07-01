AYM, Gergerlioğlu'nun 'seçilme hakkının ihlal edildiğine' karar verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu eski milletvekili HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi.

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşım gerekçe gösterilerek terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasının “ifade özgürlüğünü, dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesinin de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal ettiği” iddialarıyla AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

AYM, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasını onamasının ardından milletvekilliği düşürülerek cezaevine konulan HDP’li Gergerlioğlu ile ilgili kararını bugün verdi. AYM, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi. Karar oybirliği ile alındı.

Kararın ardından Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Anayasa Mahkemesi, babam hakkında 'hak ihlali' kararı verdi. Tahliye oluyor babam tahliye oluyor.” dedi.

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Yargıtay kararının ardından açıklama yapan Gergerlioğlu, hükmün siyasi olduğunu ifade etmişti. Onama kararının TBMM’de okunmasıyla dokunulmazlığı düşürülen Gergerlioğlu cezaevine konulmuştu.