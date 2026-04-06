AYM, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini Anayasa'ya uygun buldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, CHP 2025'te değiştirilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. maddesindeki "Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülür" düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, düzenlemenin, kamu yararına yönelik olmadığı, yapılacak dönüşümün belde ya da köylerdeki nüfus kaybını artıracağı ve nüfusun büyükşehirler gibi daha kalabalık idari birimlerde yoğunlaşmasına neden olacağı, dinamik bir yapıya sahip olan nüfus sayım sistemi verilerine dayalı idari yapıların ani değişimlere uğramasının hukuki belirlilik ve güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak iptal isteminin reddine karar verdi. Mahkeme, belediye ve köylerin kurulması ya da tüzel kişiliklerinin kaldırılması konusunda mevcut kanunlarda net bir usul düzenlemesi bulunmadığını, bu tür kararların kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınmasının anayasal olarak gerekli olduğunu vurguladı.

Halkın seçimi geçerliliğini koruyor

Kararda ayrıca bir belediyenin tüzel kişiliği kaldırıldığında, o bölgede yaşayan halkın seçimle ortaya koyduğu iradenin geçersiz sayılmadığı, tüzel kişilik kaldırıldıktan sonra bölgede yaşayanların, köy yönetiminin organlarını belirlemek için yeniden seçim yapma hakkının da korunduğu belirtildi.

İptali istenen düzenlemenin "daha etkin ve verimli bir kamusal hizmet sağlamak" amacını taşıdığına işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

"Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin usul ve esaslarının kanunda düzenlendiği ve belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanmasının öngörüldüğü gözetildiğinde, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında ihdas edildiği anlaşılan kuralın hukuk devleti ilkesi ile kamu tüzel kişiliğinin kanunla kaldırılması ve mahalli idarelerin özerkliği ilkeleriyle çelişen bir yönü bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir."